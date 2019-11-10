Вадим Евсеев: У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли?

- Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли или в чем? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург», - рассказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
После этой игры «Уфа», имея в активе 18 очков, расположилась на десятом месте. В следующем туре уфимская команда на своем поле примет «Сочи».
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