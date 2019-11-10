Обамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini 30-летний нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в пятницу попал в аварию.

Габонский форвард был за рулем своего Lamborghini стоимостью в 270 тысяч фунтов (313 тысяч евро), когда он попал в ДТП. Обамеянг не пострадал в результате аварии.

Отметим, на следующий день нападающий принял участие в матче чемпионата Англии, в котором «Арсенал» уступил «Лестеру» со счетом 0:2.