Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом - Советский спорт
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10 ноября 2019 14:59Футбол

Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр – о крупном поражении команды в матче с «Баварией» (0:4).

- Нужно честно признать, что мы не вошли в игру. Мы показали очень слабый футбол. Мы можем проиграть здесь, но не таким образом, - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенской команды.

Добавим, что после этой встречи «Бавария» набрала 21 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 19 очками расположилась на пятой строчке в чемпионате.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Фортуны», а «Боруссия» на своем поле примет «Падерборн 07».

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