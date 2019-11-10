Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр – о крупном поражении команды в матче с «Баварией» (0:4).

- Нужно честно признать, что мы не вошли в игру. Мы показали очень слабый футбол. Мы можем проиграть здесь, но не таким образом, - приводит слова специалиста пресс-служба мюнхенской команды.

Добавим, что после этой встречи «Бавария» набрала 21 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 19 очками расположилась на пятой строчке в чемпионате.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Фортуны», а «Боруссия» на своем поле примет «Падерборн 07».