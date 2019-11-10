«Интер» может получить Мертенса бесплатно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 14:53ФутболШарафудинов Виктор

«Интер» может получить Мертенса бесплатно

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс готов сменить «Наполи» на миланский клуб.

Итальянское издание Corriere dello Sport утверждает, что 32-летний нападающий сборной Бельгии может стать игроком «Интера» уже следующим летом.

Действующий контракт Мертенса с «Наполи» закончится с нынешним сезоном, и Дрис не намерен его продлевать. Источник утверждает, что бельгиец уже ведет переговоры с «сине-черными».

Мертенс перешел в неаполитанский клуб из голландского ПСВ летом 2013 года за 9,5 млн евро. На его счету 88 голов в 213 матчах Серии А.

Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:43 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной? Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Карлос Мойя: Надаль должен быть готов к понедельнику Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Кудашов: Нельзя так ломать игру Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Швецией на Кубке Карьяла (5:4 Б). 09.11.2019 18:15 Хоккей Кузютина Елена
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 16-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 08.11.2019 00:00 Футбол
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:59 Футбол Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом
14:53 Футбол «Интер» может получить Мертенса бесплатно
14:47 Футбол Обамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini
14:40 Футбол Василий Столыпин – о матче с «Уфой»: К судье сегодня есть вопросы
14:38 Хоккей Кросби получил травму в матче с «Чикаго»
14:37 Формула-1 Корина Шумахер: Михаэль в хороших руках
14:25 Волейбол «Кузбасс» выиграл Суперкубок России по волейболу
14:25 Футбол Вадим Евсеев: У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли?
14:11 Футбол «Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства
14:10 Футбол «Бавария» перенесла операцию Левандовски
14:03 Футбол Хосеп Гвардиола: Не чувствую, что «Манчестер Сити» аутсайдер в игре против «Ливерпуля»
14:00 Футбол Андрей Червиченко: Мешков решил, что негоже «Спартаку» не выигрывать у «Крыльев Советов»
13:54 Футбол Холанд готов к переходу в «Ювентус»
13:45 Хоккей Хенрик Лундквист: Мы растем и начинаем ценить гораздо больше вещей и событий в нашей жизни
13:26 Футбол «Оренбург» на своем поле не смог обыграть «Уфу»
13:16 Футбол Тони Адамс: Очень легко винить одного Эмери
13:16 Футбол Арсенал» - «Зенит»: Стартовые составы команд
13:15 Теннис Франция победила Австралию в финале «Кубка Федераций»
13:14 Футбол Максим Бузникин: Миранчук сам должен решить, стоит ли ехать в Европу
13:11 Хоккей Виктор Хедман: Я приехал домой, смог два раза победить, это потрясающе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array