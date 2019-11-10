«Интер» может получить Мертенса бесплатно Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс готов сменить «Наполи» на миланский клуб.

Итальянское издание Corriere dello Sport утверждает, что 32-летний нападающий сборной Бельгии может стать игроком «Интера» уже следующим летом.

Действующий контракт Мертенса с «Наполи» закончится с нынешним сезоном, и Дрис не намерен его продлевать. Источник утверждает, что бельгиец уже ведет переговоры с «сине-черными».

Мертенс перешел в неаполитанский клуб из голландского ПСВ летом 2013 года за 9,5 млн евро. На его счету 88 голов в 213 матчах Серии А.