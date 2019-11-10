«Сочи» – ЦСКА. Стартовые составы команд - Советский спорт
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10 ноября 2019 15:19Футбол

«Сочи» – ЦСКА. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 16-го тура российской премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Лукас Сантос, Нисимура.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16:30 по московскому времени.

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