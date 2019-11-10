«Зенит» на выезде переиграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна - Советский спорт
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10 ноября 2019 15:53Футбол

«Зенит» на выезде переиграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна

Футболисты «Зенита» обыграли «Арсенал» в гостевом матче российской премьер-лиги со счетом 1:0.

В составе команды из Санкт-Петербурга голом на 63-й минуте отметился нападающий Сердар Азмун.

После этой игры «Зенит» набрал 36 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», имея в активе 19 очков, расположился на седьмом месте.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Рубина», а «Арсенал» дома встретится с «Краснодаром».

Чемпионат России
16-й тур

«Арсенал» – «Зенит» - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Азмун (63).

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Бауэр, Ткачев, Костадинов, Горбатенко, Чаушич (Ломовицкий, 48), Кангва, Денисов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Жирков (Сутормин, 79), Оздоев, Барриос, Ерохин (Дриусси, 46), Иванович, Азмун, Дзюба (Кузяев, 90).

Предупреждения: Караваев (23), Альварес (54), Ткачев (69).

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