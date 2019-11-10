Сергей Семак: Любой команде играть в Туле тяжело На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Зенит» (0:1) главный тренер гостей Сергей Семак рассказал о сложностях, с которыми его команда столкнулась в игре.

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- Тяжелая игра, погодные условия накладывали отпечаток, порывистый ветер. Нужно отдать должное «Арсеналу», он сегодня играл очень хорошо, нам очень сложно было, особенно в первом тайме, использовать моменты в позиционной атаке. Создавали только со стандартов, но, к сожалению для нас, в этих моментах блестяще сыграл их вратарь, вытащил неберущийся мяч. Во втором тайме после забитого мяча игра раскрылась, у нас было больше моментов, чтобы забить. В обороне сыграли неплохо, за исключением момента, когда Кангва вышел один на один, но здесь нас выручил вратарь.

Хорошая, боевая игра, в которой мы имели чуть больше шансов на победу и заслуженно победили. Уходим на перерыв с хорошим настроением.

- Как именно мешал ветер и в чем еще причина того, что в первом тайме не удавалось создавать моменты?

- В первом тайме «Арсенал» очень глубоко активно оборонялся, они здорово перемещались, успевали перекрывать все зоны. Нам не хватало остроты и скоростных командных взаимодействий в завершающей стадии. Против насыщенной обороны нужны игроки, которые могут и один в один обыграть, и с хорошим дальним ударом. Ветер мешает не команде, а мячу. Траекторию мяча гораздо сложней рассчитать, он не так летит, тормозит. У команды, которая играет по ветру. дальние удары становятся более опасными.

- На 10-й минуте Ерохина и Жиркова поменяли флангами. В чем была идея и почему Жирков остался справа?

- Жирков сыграл прекрасно. По нашему правому флангу Ерохин действовал не так, как нам хотелось, в обороне. Ерохину удобнее играть в центре поля. Жирков больше знает и понимает, как играть в этой позиции, острота, которая могла быть и периодически возникала в начале матча с нашего правого фланга, перестала там возникать.

- Почему Дриусси втором матч подряд не выходит в основе?

- Я уже говорил, что у него и у Шатова были определенные проблемы при подготовке к этому матчу. Дриусси не было готов на сто процентов.

- Нападающие «Зенита» высоко встречали защитников «Арсенала». Была задача не дать тулякам выходить низом из обороны?

- Конечно, мы часто стараемся играть высоко, не давать сопернику начинать атаки и подолгу контролировать мяч. Понимаем, кто из защитников лучше на мяче, кто хуже, таким образом старались перекрывать более опасные зоны развития атаки.

- Комментаторы часто говорят об усталости команд, выступающих в еврокубках…

- Разве мы об этом говорили? Нет, мы команда, иногда приходится сложно, но на то и команда, чтобы готовиться к каждому матчу. Сегодня нормально двигались, с точки зрения состояния команды и качества игры всё было нормально. Нам противостоял очень серьезный соперник, последние два матча в Туле прошли достаточно сложно, да и любой команде играть здесь тяжело. «Арсенал» очень крепкий, сбалансированный, игроки долго играют вместе, очень хорошая средняя линия, умные футболисты и техничные игроки. Конечно, против такой команды играть непросто, но мы сыграли хорошо.

- Лесовой, находящийся в аренде в «Арсенале», по окончании сезона вернется в «Зенит»? Он достиг нужного уровня?

- Можно только порадоваться за игроков. которые еще не готовы играть в наших лучших командах и уходят в аренду, где им предоставляется игровая практика. Дальше ситуация всегда простая: заканчивается аренда, мы забираем игроков, на которых рассчитываем, смотрим на предсезонной подготовке, насколько они прибавили. Если они выигрывают конкуренцию с футболистами. которые есть, они остаются в команде. Если мы видим. что ещё рано — опять уходят в аренду с возможностью ещё себя проявить, набрать опыт, чтобы потом снова вернуться.