Сергей Семак: Любой команде играть в Туле тяжело - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 17:02ФутболАполоник Дмитрий

Сергей Семак: Любой команде играть в Туле тяжело

На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Зенит» (0:1) главный тренер гостей Сергей Семак рассказал о сложностях, с которыми его команда столкнулась в игре.

- Тяжелая игра, погодные условия накладывали отпечаток, порывистый ветер. Нужно отдать должное «Арсеналу», он сегодня играл очень хорошо, нам очень сложно было, особенно в первом тайме, использовать моменты в позиционной атаке. Создавали только со стандартов, но, к сожалению для нас, в этих моментах блестяще сыграл их вратарь, вытащил неберущийся мяч. Во втором тайме после забитого мяча игра раскрылась, у нас было больше моментов, чтобы забить. В обороне сыграли неплохо, за исключением момента, когда Кангва вышел один на один, но здесь нас выручил вратарь.

Хорошая, боевая игра, в которой мы имели чуть больше шансов на победу и заслуженно победили. Уходим на перерыв с хорошим настроением.

- Как именно мешал ветер и в чем еще причина того, что в первом тайме не удавалось создавать моменты?
- В первом тайме «Арсенал» очень глубоко активно оборонялся, они здорово перемещались, успевали перекрывать все зоны. Нам не хватало остроты и скоростных командных взаимодействий в завершающей стадии. Против насыщенной обороны нужны игроки, которые могут и один в один обыграть, и с хорошим дальним ударом. Ветер мешает не команде, а мячу. Траекторию мяча гораздо сложней рассчитать, он не так летит, тормозит. У команды, которая играет по ветру. дальние удары становятся более опасными.

- На 10-й минуте Ерохина и Жиркова поменяли флангами. В чем была идея и почему Жирков остался справа?
- Жирков сыграл прекрасно. По нашему правому флангу Ерохин действовал не так, как нам хотелось, в обороне. Ерохину удобнее играть в центре поля. Жирков больше знает и понимает, как играть в этой позиции, острота, которая могла быть и периодически возникала в начале матча с нашего правого фланга, перестала там возникать.

- Почему Дриусси втором матч подряд не выходит в основе?
- Я уже говорил, что у него и у Шатова были определенные проблемы при подготовке к этому матчу. Дриусси не было готов на сто процентов.

- Нападающие «Зенита» высоко встречали защитников «Арсенала». Была задача не дать тулякам выходить низом из обороны?
- Конечно, мы часто стараемся играть высоко, не давать сопернику начинать атаки и подолгу контролировать мяч. Понимаем, кто из защитников лучше на мяче, кто хуже, таким образом старались перекрывать более опасные зоны развития атаки.

- Комментаторы часто говорят об усталости команд, выступающих в еврокубках…
- Разве мы об этом говорили? Нет, мы команда, иногда приходится сложно, но на то и команда, чтобы готовиться к каждому матчу. Сегодня нормально двигались, с точки зрения состояния команды и качества игры всё было нормально. Нам противостоял очень серьезный соперник, последние два матча в Туле прошли достаточно сложно, да и любой команде играть здесь тяжело. «Арсенал» очень крепкий, сбалансированный, игроки долго играют вместе, очень хорошая средняя линия, умные футболисты и техничные игроки. Конечно, против такой команды играть непросто, но мы сыграли хорошо.

- Лесовой, находящийся в аренде в «Арсенале», по окончании сезона вернется в «Зенит»? Он достиг нужного уровня?
- Можно только порадоваться за игроков. которые еще не готовы играть в наших лучших командах и уходят в аренду, где им предоставляется игровая практика. Дальше ситуация всегда простая: заканчивается аренда, мы забираем игроков, на которых рассчитываем, смотрим на предсезонной подготовке, насколько они прибавили. Если они выигрывают конкуренцию с футболистами. которые есть, они остаются в команде. Если мы видим. что ещё рано — опять уходят в аренду с возможностью ещё себя проявить, набрать опыт, чтобы потом снова вернуться.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду «Столичные» упрочили лидерство в чемпионате, опережая «Айлендерс» и «Бостон» на 4 очка. Открыл счет Евгений Кузнецов и впервые после дисквалификации сделал фамильную «птичку». 10.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Новости
17:47 Футбол «Локомотив» – «Краснодар». Стали известны стартовые составы
17:30 Фигурное катание Елена Радионова: Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила
17:16 Футбол Игорь Черевченко: Для нас поражение от «Зенита» обидное
17:02 Футбол Сергей Семак: Любой команде играть в Туле тяжело
16:59 Хоккей Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла
16:29 ММА Александр Волков: Готов подраться с Нганноу
15:53 Футбол «Зенит» на выезде переиграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна
15:31 ММА Забит Магомедшарипов: Я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране
15:19 Футбол «Сочи» – ЦСКА. Стартовые составы команд
15:17 Футбол Игорь Лебедев: Не думаю, что проблемы с визами - всеевропейский заговор против «Спартака»
14:59 Футбол Люсьен Фавр: «Боруссия» может проиграть в Мюнхене, но не таким образом
14:53 Футбол «Интер» может получить Мертенса бесплатно
14:47 Футбол Обамеянг попал в аварию, разбив свой Lamborghini
14:40 Футбол Василий Столыпин – о матче с «Уфой»: К судье сегодня есть вопросы
14:38 Хоккей Кросби получил травму в матче с «Чикаго»
14:37 Формула-1 Корина Шумахер: Михаэль в хороших руках
14:25 Волейбол «Кузбасс» выиграл Суперкубок России по волейболу
14:25 Футбол Вадим Евсеев: У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли?
14:11 Футбол «Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства
14:10 Футбол «Бавария» перенесла операцию Левандовски
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array