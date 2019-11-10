Игорь Черевченко: Для нас поражение от «Зенита» обидное На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Зенит» (0:1) главный тренер хозяев Игорь Черевченко рассказал о замене, которая перечеркнула планы на игру.

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- В конце матча рассматривали вариант с выходом Тудорие, чтобы создать давление в штрафной «Зенита»?

- У нас не та команда, которая играет навалом. Мы стараемся разыгрывать мяч внизу. Поставили в атаку Кангву, он быстрый ннападющий, хотя это не его позиция. У нас не было другого выхода. Плюс замена в начале второго тайма всё перечеркнула, пришлось Горбатенко сажать вниз и выпускать Ломовицкого. Мы наигрывали перед этой игрой две схемы, могли перестроиться в четыре защитника и поставить быстрые фланги, Ломовицкого и Кангву сдвинуть на фланг. Но именно сегодня было не суждено так сделать.

Для нас это обидное поражение. В футболе так часто бывает, если ты не забиваешь, тебе забьют. К сожалению, счёт на табло.

- «Арсенал» много голов забивает дальними ударами. Почему сегодня часто не били, а пытались войти в штрафную?

- По статистике и мы, и «Зенит» нанесли по четыре удара в створ. Можно бить и с сорока метров ради галочки, но для чего это делать? Удары издали сегодня были, Горбатенко и Ткачёв пробили хорошо. И без этого моменты были.

- Почему не получилась фланговая игра?

- Подачи с фланга не дали бы результата, мы прилично проигрывали в росте. «Зенит» в первом тайме всю опасность у наших ворот создал со стандартов. У нас был чистый выход один на один, и в конце Ломовицкий, если бы был чуть расторопнее...

- Что скажете про Шамова? Не «зазвездится»?

- А что говорить, вы сами всё видели. Вратари для того и играют, чтобы выручать команду. Кержаков тоже выручил, молодцы оба вратаря. Не «зазвездится», у Шамова не тот склад характера.

- Другие запасные могут повторить путь Шамова?

- Увидите, всему своё время. Шамов тоже не сразу стал играть. Мы же видим, кто как готов, на тренировках. Денисов? Он и в том сезоне выходил играть. Мы рад за него так же, как и вы, тем более он местный воспитанник.

- Что с Чаушичем?

- С ребрами проблема, тяжело дышать. Сильный ушиб или перелом. Это ощутимая потеря для нашей команды.