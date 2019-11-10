«Локомотив» – «Краснодар». Стали известны стартовые составы

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Игнатьев, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Крыховяк, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Эдер.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Фернандеш, Вильена, Ари, Сулейманов, Берг.
Напомним, что игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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