«Атлетик» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании - Советский спорт
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10 ноября 2019 18:22ФутболГичунцев Артур

«Атлетик» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Встреча прошла на домашней арене басков.

Футболисты «Атлетика» нанесли поражение игрокам «Леванте» в матче 13-го тура испанской примеры – 2:1.

В составе победителей по голу забили Икер Муньянин, а также Андер Капа. У гостей в начале поединка отличился Серхио Постиго.

Таким образом, «Атлетик» набрал 20 очков и вышел на 6-е место в таблице. У валенсийского клуба – 17 баллов и 12-я строчка.

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