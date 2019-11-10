«Атлетик» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании

Футболисты «Атлетика» нанесли поражение игрокам «Леванте» в матче 13-го тура испанской примеры – 2:1.
В составе победителей по голу забили Икер Муньянин, а также Андер Капа. У гостей в начале поединка отличился Серхио Постиго.
Таким образом, «Атлетик» набрал 20 очков и вышел на 6-е место в таблице. У валенсийского клуба – 17 баллов и 12-я строчка.
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