ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Чалов забил решающий гол Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Загрузка...

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение игрокам «Сочи» в 16-м туре чемпионата России – 3:2.

Армейский клуб вырвал победу благодаря точному удару нападающего Федора Чалова. Также в составе победителей забил Иван Обляков. Еще один мяч красно-синих на счету Михи Мевли, который срезал его в свои ворота. У «Сочи» отличились Андрей Мостовой и Дмитрий Полоз (пенальти).

Таким образом, ЦСКА набрал 30 очков и вышел на 3-е место в таблице РПЛ, а команда Александра Точилина, у которой 13 баллов, расположилась на последней, 16-й строчке.

24 ноября армейцы примут «Крылья Советов», а «Сочи» в тот же день сыграет с «Уфой».

РПЛ. 16-й тур

«Сочи» – ЦСКА – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – 7 Мостовой, 1:1 – 16, автогол Мевля, 2:1 – 45, пенальти Полоз, 2:2 – 52 Обляков, 2:3 – 55 Чалов.

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин (Шакуро, 60), Цаллагов, Мевля, Лагатор, Новосельцев, Мостовой, Миладинович (Заболотный, 79), Нобоа (Бурмистров, 68), Кудряшов, Полоз.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Шарлия, 58), Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Обляков, Кучаев, Влашич (Дзагоев, 85), Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 71), Чалов.

Предупреждения: Дивеев (18), Карпов (21), Джанаев