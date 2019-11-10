«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на матч АПЛ Встреча пройдет на «Энфилде» и стартует в 19.30 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура АПЛ. «Ливерпуля»: Алиссон, Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино. «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Фернандиньо, Стоунс, Анхелиньо, Гюндоган, Родри, Де Брейне, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.