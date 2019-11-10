«МЮ» одолел «Брайтон», «Вулверхэмптон» победил «Астон Виллу» Состоялись матчи 12-го тура АПЛ.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли на домашней арене «Брайтон» со счетом 3:1.

В составе победителей по голу забили Андреас Перейра (17-я минута) и Маркус Рэшфорд (66). Еще один мяч «красных дьяволов» на счету Дави Проппера. Он отметился автоголом. У гостей это сделал Льис Данк (64).

Таким образом, «Юнайтед» набрал 16 очков и вышел на 7-е место в таблице. В активе «Брайтона» – 15 баллов и 11-я строчка.

Добавим, что в другом матче тура «Вулверхэмптон» одолел «Астон Виллу» со счетом 2:1. После этой встречи «волки» занимают 8-е место (16 очков), а игроки «Астон Виллы» занимают 17-ю строчку.