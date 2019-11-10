«Байер» после победы над «Атлетико» одолел «Вольфсбург»

Матч 11-го тура немецкой бундеслиги «Байер» – «Вольфсбург» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе победителей по голу забили Карим Беллараби (25-я минута) и Паулиньо, отличившийся в добавленное время ко второму тайму.
Таким образом, «Байер» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице, а «волки», у которых 17 баллов, занимают 10-ю строчку.
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