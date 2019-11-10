Соперник ЦСКА по Лиге Европы «Эспаньол» потерпел 3-е поражение кряду, уступив «Атлетико» Встреча прошла в Мадриде.

Футболисты «Эспньола» уступили в гостях игрокам «Атлетико» в матче 13-го тура примеры (1:3).

Единственный гол для каталонцев забил Серхи Дардер. Столичный клуб ответил точными ударами Анхеля Корреа, Альваро Мораты и Коке.

Таким образом, «Эспаньол» проиграл третий матч кряду и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице, имея 8 очков. «Атлетико» расположился на 3-й позиции, набрав 24 балла.

Добавим, что «Эспаньол» является соперником московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы.

Примера. 13-й тур

«Атлетико» – «Эспаньол» – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 38 Дардер, 1:1 – 45 Корреа, 2:1 – 58 Мората, 3:1 – 90 Коке.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Лемар, 75), Эррера, Корреа (Льоренте, 89), Мората (Диего Коста, 80).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Гомес, Эспиноса, Давид Лопес, Хави Лопес, Дардер, Рока, У Лэй (Кампусано, 59), Санчес (Мелендо, 72), Налдо (Дидак Вила, 18), Феррейра.

Предупреждения: Налдо (45), Сауль (60), Кампусано (64), Томас (85).