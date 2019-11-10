Никола Влашич – после матча с «Сочи»: Очень важная победа для ЦСКА На данный момент армейцы занимают 3-е место в таблице РПЛ.

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич дал комментарий после гостевой победы над «Сочи» (3:2) в 16-м туре РПЛ.

«Хорошая победа, очень важная для нас. Она придаст команде уверенность. Не думаю, что первый тайм был слишком тяжёлым. Они забили голы после наших ошибок, но во втором тайме мы доказали, что были лучшей командой, и выиграли. Мы просто продолжали атаковать каждую минуту.

Думаю, пенальти в первом тайме не было, но у судьи было другое мнение. Не видел чётко момент с попаданием в руку игрока «Сочи», но ребята сказали, что можно было назначить пенальти.

Чалов забил отличный гол. Он забил, это придаст ему уверенности, теперь ему будет легче. Он будет продолжать забивать и дальше», – цитирует Влашича «Чемпионат».

ЦСКА набрал 30 очков и вышел на 3-е место в таблице РПЛ, а команда Александра Точилина, у которой 13 баллов, расположилась на последней, 16-й строчке.

24 ноября армейцы примут «Крылья Советов», а «Сочи» в тот же день сыграет с «Уфой».