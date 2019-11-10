«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» и вышел на 2-е место в таблице РПЛ Встреча прошла в Москве.

Матч 16-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» завершился вничью – 1:1.

В составе красно-зеленых отличился полузащитник Гжегож Крыховяк (41-я минута). У «быков» это сделал нападающий Маркус Берг (45+2).

Таким образом, столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.

24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».

РПЛ. 16-й тур

«Локомотив» – «Краснодар» – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 41 Крыховяк, 1:1 – 45 Берг.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Коломейцев, Миранчук, Крыховяк (Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Эдер (Смолов, 55).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Камболов (Ольссон, 65), Фернандеш, Вильена, Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).

Предупреждения: Жоау Мариу (19), Рамирес (27), Спайич (40), Ари (45), Берг (48), Жемалетдинов (52), Игнатьев (65), Ольссон (70), Куликов (72).