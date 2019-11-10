Семин доволен ничейным результатом в матче с «Краснодаром» Встреча прошла в Москве.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги домашнего поединка с «Краснодаром» (1:1) в 16-м туре РПЛ.

«Перед перерывом в данной ситуации для нас хороший результат. Перед этим был энергозатратный матч в Лиге чемпионов, много травмированных.

Повторюсь: для нас результат хороший. Моментами играли неплохо, за исключением гола, когда нам забили. Опять на последних минутах. К этой игре и в физическом, и в психологическом плане подошли лучше, чем со «Спартаком», – цитирует Семина Sport24.ru.

Столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.

24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».