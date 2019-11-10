Алексей Миранчук: Очко есть очко. Это лучше, чем ничего Встреча прошла в Москве.

Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук подвел итоги домашнего матча с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ (1:1).

«Очко есть очко. Это лучше, чем ничего. Получилась хорошая игра, создавали моменты. Подвела реализация. Жаль, что пропустили гол. Нам хватило пару дней, чтобы отойти от матча с «Ювентусом», поэтому никаких проблем с настроем не было. Мы уже привыкли к этому. Нормально», – сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Столичный клуб, набрав 31 очко, вышел на 2-е место в таблице, а «Краснодар», у которого 30 баллов, расположился на 5-й строчке.

24 ноября «Локомотив» сыграет против «Тамбова», а «Краснодара» 22-го числа встретится с тульским «Арсеналом».