Юрген Клопп – о победе над «Сити»: Мы вышли на этот матч с должной концентрацией Встреча прошла на «Энфилде».

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после победы над «Манчестер Сити» в 12-м туре АЛП (3:1).

«Мы вышли на этот матч с должной концентрацией и провели его на хорошем уровне. Думаю, это единственный способ победить «Манчестер Сити». Возможно, другие команды делали это в другом стиле, но «Ливерпуль» способен добиться результата только так», – цитирует Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице АПЛ, набрав 34 очка. У «Манчестер Сити» – 25 баллов и 5-я позиция.

В следующем туре действующий победитель Лиги чемпионов сыграет с «Кристал Пэлас», а «Сити» примет «Челси».