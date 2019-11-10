Гвардиола – после поражения от «Ливерпуля»: В этом матче мы показали, почему дважды выиграли АПЛ Встреча прошла на «Энфилде».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после поражения от «Ливерпуля» в 12-м туре АЛП (1:3).

«В этом матче мы показали, почему являемся чемпионами Англии. Я горжусь парнями и доволен, как мы сыграли с лучшей командой Европы.

Работа арбитров? Задавайте эти вопросы тем, кто отвечает за VAR. Я готов обсуждать игру «Манчестер Сити», а он провел матч на должном уровне и проявил характер. Да, «Ливерпуль» был хорош, но мы не сдавались до финального свистка. Именно поэтому мы дважды выиграли АПЛ», – цитирует Гвардиолу ВВС.

«Ливерпуль» по-прежнему лидирует в таблице АПЛ, набрав 34 очка. У «Манчестер Сити» – 25 баллов и 5-я позиция.

В следующем туре действующий победитель Лиги чемпионов сыграет с «Кристал Пэлас», а «Сити» примет «Челси».