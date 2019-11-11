«Ювентус» одержал победу над «Миланом» благодаря голу Дибалы Встреча прошла в Турине.

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Матч 12-го тура серии А «Ювентус» – «Милан» завершился в пользу чемпиона Италии (1:0). Автором единственного гола стал нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала.

Таким образом, «Юве» сместил «Интер» и вернулся на 1-е место, набрав 32 очка. «Милан», у которого 13 баллов, занимает 14-ю строчку.

В следующем туре «старая синьора» встретится с «Аталантой», а «Милан» сыграет с «Наполи».

Серия А. 12-й тур

«Ювентус» – «Милан» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 77 Дибала.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Бентанкур, Куадрадо, Матюиди (Рабьо, 70), Пьянич, Бернардески (Дуглас Коста, 61), Роналду (Дибала, 55), Игуаин.

«Милан»: Доннарумма, Тео, Романьоли, Конти, Лео Дуарте, Лукас Пакета (Ребич, 85), Крунич (Бонавентура, 61), Чалханоглу, Беннасер, Сусо, Пионтек (Рафаэл Леау, 66).

Предупреждения: Крунич (40), Беннасер (45), Куадрадо (56), Тео (89), Чалханоглу (90), Сусо (90).