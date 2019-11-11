Донецкий «Шахтер» выступил с заявлением после скандала с участием Тайсона Бразилец выступает за «горняков» с 2013 года.

Пресс-служба «Шахтера» обозначила позицию клуба после расистского скандала с участием полузащитника Тайсона. Напомним, футболист подвергся расистским оскорблениям в матче 14-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:0).

Главный арбитр встречи решил взять паузу. Тайсон, направляясь к раздевалке, не смог сдержать слез. Он показал неприличный жест фанатам, за что получил красную карточку.

«ФК «Шахтер» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

ФК «Шахтер» – большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», – говорится в сообщении «Шахтера».