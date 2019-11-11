Арсен Венгер: Ко мне обращались из «Баварии», но я не гонюсь за работой Француз не будет тренировать чемпионов Германии.

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер исключил возможность своего назначения в «Баварию».

3 ноября после поражения от «Айнтрахта» (1:5) в десятом туре бундеслиги чемпионы Германии отправили в отставку главного тренера хорвата Нико Ковача. С тех пор командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.

«Во-первых, я никогда не был кандидатом, – сказал 70-летний француз в интервью beIN SPORTS. – Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой.

Да, со мной контактировали, но я не претендую на эту работу. В этом вопросе все решено».

Напомним, после отставки Ковача «Бавария» победила «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов и разгромила «Боруссию» (Дортмунд) в бундеслиге. После 11 туров чемпионата команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от лидирующей «Боруссии» (Менхенгладбах).

Добавим, что Венгер остается без работы с мая 2018 года после ухода из «Арсенала», в котором проработал 22 года.