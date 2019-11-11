Арсен Венгер: Ко мне обращались из «Баварии», но я не гонюсь за работой

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер исключил возможность своего назначения в «Баварию».
3 ноября после поражения от «Айнтрахта» (1:5) в десятом туре бундеслиги чемпионы Германии отправили в отставку главного тренера хорвата Нико Ковача. С тех пор командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик.
«Во-первых, я никогда не был кандидатом, – сказал 70-летний француз в интервью beIN SPORTS. – Ко мне обращались, но я не гонюсь за работой.
Да, со мной контактировали, но я не претендую на эту работу. В этом вопросе все решено».
Напомним, после отставки Ковача «Бавария» победила «Олимпиакос» (2:0) в Лиге чемпионов и разгромила «Боруссию» (Дортмунд) в бундеслиге. После 11 туров чемпионата команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от лидирующей «Боруссии» (Менхенгладбах).
Добавим, что Венгер остается без работы с мая 2018 года после ухода из «Арсенала», в котором проработал 22 года.
Алексей Кудашов: Нельзя так ломать игру Главный тренер сборной России прокомментировал победу над Швецией на Кубке Карьяла (5:4 Б). 09.11.2019 18:15 Хоккей Кузютина Елена Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать Форвард сборной России – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду. 09.11.2019 18:30 Хоккей Кузютина Елена Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав Теперь «Ливерпуль» не упустит чемпионство! Гвардиола разбит на «Энфилде» (видео) Два спорных гола «Ливерпуля», засчитанных VAR, сделали игру в главном матче осени и довели преимущество команды Клоппа над «Ман Сити» до девяти очков. 10.11.2019 21:47 Футбол Зибрак Артем Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав