Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо» - Советский спорт
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11 ноября 2019 10:08ФутболЛипкин Антон

Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»

Тайсон был удален за то, что показал болельщикам средний палец после расистских оскорблений.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в сторис пост в поддержку игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0) на стадионе «Металлист» в Харькове.

«Нет расизму», – написал 27-летний бразилец под фото плачущих игроков «Шахтера».

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Напомним, на 82-й минуте капитан «горняков» Тайсон был удален с поля за то, что показал средний палец в направлении фанатского сектора «Динамо», с которого, по его мнению, доносились расистские кричалки. 31-летний бразилец покидал поле в слезах.

Отметим, что за «Шахтер» выступают 12 бразильцев, при этом двое из них приняли украинское гражданство.

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