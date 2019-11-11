Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал в сторис пост в поддержку игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» (1:0) на стадионе «Металлист» в Харькове.
«Нет расизму», – написал 27-летний бразилец под фото плачущих игроков «Шахтера».
Напомним, на 82-й минуте капитан «горняков» Тайсон был удален с поля за то, что показал средний палец в направлении фанатского сектора «Динамо», с которого, по его мнению, доносились расистские кричалки. 31-летний бразилец покидал поле в слезах.
Отметим, что за «Шахтер» выступают 12 бразильцев, при этом двое из них приняли украинское гражданство.
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