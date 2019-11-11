Сарабия вызван в сборную Испании вместо Траоре - Советский спорт
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11 ноября 2019 10:22ФутболЛипкин Антон

Сарабия вызван в сборную Испании вместо Траоре

Полузащитник «Вулверхэмптона» получил травму в матче с «Астон Виллой».

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре не поможет сборной Испании в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020 с Мальтой и Румынией, сообщает официальный сайт национальной команды. Вместо него в сборную вызван полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия.

В воскресенье 23-летний Траоре получил травму в матче 12-го тура премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1) на «Молинью Стэдиум», в котором отметился голевой передачей на 84-й минуте. При этом испанец доиграл матч до конца.

В нынешнем сезоне 27-летний Сарабия провел 15 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

За сборную Испании Сарабия дебютировал 5 сентября в матче с Румынией (2:1), после чего также вышел на замену в игре с Фарерскими островами (4:0).

Напомним, сборная Испании уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Бильбао.

В заключительных матчах отборочного турнира Испания сыграет 15 ноября с Мальтой в Кадисе и 18 ноября с Румынией на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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