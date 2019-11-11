«Динамо» (Киев) – об расистском скандале: Обвинения болельщиков считаем преждевременными Тайсон был удален после того, как показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», откуда доносились расистские кричалки.

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Киевское «Динамо» опубликовало заявление после матча 14-го тура чемпионата Украины с «Шахтером» (0:1) на стадионе «Металлист» в Харькове, в котором выступило со своей позицией по обвинениям болельщиков клуба в расизме.

На 82-й минуте полузащитник «Шахтера» Тайсон был удален после того, как показал средний палец фанатскому сектору гостей, откуда, по его мнению, в его адрес доносились расистские кричалки. Покидая поле, 31-летний бразилец плакал.

«Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вины болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось», – говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо».

Отметим, что ранее «Шахтер» осудил расистские проявления со стороны болельщиков «Динамо» и призвал футбольные органы остановить расизм на трибунах.