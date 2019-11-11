Роналду, замененный в матче с «Миланом», уехал со стадиона до финального свистка - Советский спорт
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11 ноября 2019 10:49ФутболЛипкин Антон

Роналду, замененный в матче с «Миланом», уехал со стадиона до финального свистка

Сарри заменил португальца во втором матче подряд.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал дожидаться окончания матча 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) и покинул «Альянц Арену» в Турине до финального свистка, сообщает Football Italia.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил 34-летнего португальца во втором матче подряд: на 55-й минуте вместо Роналду на поле вышел аргентинец Пауло Дибала, который в итоге и забил единственный гол. В среду Роналду не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

При этом Роналду не стал подходить к итальянцу, а после замены сразу направился в раздевалку. По информации источника, португалец уехал со стадиона за три минуты до окончания игры.

Добавим, что Сарри объяснил замены лидера команды тем, что он играет через боль в колене.

Теперь после международной паузы 23 ноября «Ювентус» сыграет в гостях с «Аталантой».

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