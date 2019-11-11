Роналду, замененный в матче с «Миланом», уехал со стадиона до финального свистка

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не стал дожидаться окончания матча 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) и покинул «Альянц Арену» в Турине до финального свистка, сообщает Football Italia.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил 34-летнего португальца во втором матче подряд: на 55-й минуте вместо Роналду на поле вышел аргентинец Пауло Дибала, который в итоге и забил единственный гол. В среду Роналду не доиграл матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).
При этом Роналду не стал подходить к итальянцу, а после замены сразу направился в раздевалку. По информации источника, португалец уехал со стадиона за три минуты до окончания игры.
Добавим, что Сарри объяснил замены лидера команды тем, что он играет через боль в колене.
Теперь после международной паузы 23 ноября «Ювентус» сыграет в гостях с «Аталантой».
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Георгий Джикия: Энергетика Тедеско передается команде и мне это нравится После матча «Спартак» – «Крылья Советов» своими впечатлениями от игры поделился защитник москвичей Георгий Джикия.
09.11.2019 22:45 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио. 08.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказывать Форвард сборной России – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду. 09.11.2019 18:30 Хоккей Кузютина Елена