Тайсон: Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет В матче «Шахтер» – «Динамо» разгорелся расистский скандал.

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Полузащитник «Шахтера» Тайсон после матча 14-го тура чемпионата Украины с «Динамо» (1:0) на стадионе «Металлист» в Харькове поблагодарил за поддержку после того, как подвергся расистским оскорблениям во время игры.

На 82-й минуте 31-летний бразилец получил красную карточку за то, что показал средний палец фанатам «Динамо», которые, по его мнению, оскорбляли его на почве расизма. Покидая поля, Тайсон заплакал.

«Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, ради любви. Я никогда не буду молчать перед такими бесчеловечными и подлыми действиями. Я заплакал от возмущения, отвержения и беспомощности из-за того, что ничего не мог поделать в тот момент.

Но нас с детства учили быть сильными и бороться. Бороться за наши права и равенство. Моя задача – бороться, бить себя в грудь, идти с высокоподнятой головой и не переставать сражаться. В таком обществе недостаточно просто не быть расистом, мы должны быть антирасистами. В футболе необходимо больше уважения, в мире необходимо больше уважения.

Благодарю всех за сообщения с поддержкой. Мы продолжим бороться. Нет расизму», – написал Тайсон в инстаграме.