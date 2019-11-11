Тайсон: Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет

В матче «Шахтер» – «Динамо» разгорелся расистский скандал.
Загрузка...
Полузащитник «Шахтера» Тайсон после матча 14-го тура чемпионата Украины с «Динамо» (1:0) на стадионе «Металлист» в Харькове поблагодарил за поддержку после того, как подвергся расистским оскорблениям во время игры.
На 82-й минуте 31-летний бразилец получил красную карточку за то, что показал средний палец фанатам «Динамо», которые, по его мнению, оскорбляли его на почве расизма. Покидая поля, Тайсон заплакал.
«Я люблю свою расу и бьюсь за свой цвет. Что бы я ни делал, это все для нас, ради любви. Я никогда не буду молчать перед такими бесчеловечными и подлыми действиями. Я заплакал от возмущения, отвержения и беспомощности из-за того, что ничего не мог поделать в тот момент.
Но нас с детства учили быть сильными и бороться. Бороться за наши права и равенство. Моя задача – бороться, бить себя в грудь, идти с высокоподнятой головой и не переставать сражаться. В таком обществе недостаточно просто не быть расистом, мы должны быть антирасистами. В футболе необходимо больше уважения, в мире необходимо больше уважения.
Благодарю всех за сообщения с поддержкой. Мы продолжим бороться. Нет расизму», – написал Тайсон в инстаграме.
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-приВ пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку.07.11.2019 20:30Фигурное катаниеТигай Лев
Георгий Джикия: Энергетика Тедеско передается команде и мне это нравитсяПосле матча «Спартак» – «Крылья Советов» своими впечатлениями от игры поделился защитник москвичей Георгий Джикия.
09.11.2019 22:45ФутболГригорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристокНаш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае.08.11.2019 19:45Фигурное катаниеВолохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.07.05.2019 13:00БиатлонТигай Лев
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила КитайАнна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица».09.11.2019 20:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Пропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги ОнтариоПропала атака. Молодежная сборная России проиграла канадцам из лиги Онтарио.08.11.2019 09:00ХоккейДомрачев Владислав
Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересенПервый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России.10.11.2019 09:00ХоккейКузютина Елена
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почемуДаниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45ТеннисМысин Николай
Кирилл Семенов: Мечта сбылась, но место в составе надо доказыватьФорвард сборной России – о матче против Швеции на Кубке Карьяла и своей первой шайбе за национальную команду.09.11.2019 18:30ХоккейКузютина Елена