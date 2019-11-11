«Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином Аргентинец забил в этом сезоне три гола.

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к подписанию нового контракта с клубом.

31-летний аргентинец играет в «Ювентусе» с 2016 года после перехода из «Наполи», но прошлый сезон провел в аренде – сначала в «Милане», после чего в «Челси». В 14 матчах нынешнего сезон на счету Игуаина три гола и четыре результативные передачи.

«Он играет очень хорошо, – приводит Football Italia слова директора «Ювентуса» Фабио Паратичи. – На мой взгляд, он всегда входил в топ-три центрфорвардов мира. Он делает то, чего мы ждем от него. Он приятный парень, а также и отличный игрок. И мы очень довольны им. Пока мы не продлили контракт, но очень близки к этому».

Отметим, что нынешнее соглашение Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.