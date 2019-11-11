«Ювентус» хочет продлить контракт с Игуаином

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к подписанию нового контракта с клубом.
31-летний аргентинец играет в «Ювентусе» с 2016 года после перехода из «Наполи», но прошлый сезон провел в аренде – сначала в «Милане», после чего в «Челси». В 14 матчах нынешнего сезон на счету Игуаина три гола и четыре результативные передачи.
«Он играет очень хорошо, – приводит Football Italia слова директора «Ювентуса» Фабио Паратичи. – На мой взгляд, он всегда входил в топ-три центрфорвардов мира. Он делает то, чего мы ждем от него. Он приятный парень, а также и отличный игрок. И мы очень довольны им. Пока мы не продлили контракт, но очень близки к этому».
Отметим, что нынешнее соглашение Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до 2021 года.
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав Мешков «Крылья» подрезал. Бакаев – приземлил «Спартак» дома сумел обыграть самарцев, заканчивавших встречу вдевятером после двух удалений. Но красно-белые победили по делу – в первую очередь, благодаря вдохновенной игре Зелимхана Бакаева. 09.11.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР – о планах и перспективах развития хоккея России. 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Видео всех голов 16-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 16-го тура чемпионата России. 10.11.2019 21:00 Футбол