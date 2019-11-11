Маурицио Сарри: У Роналду повреждены связки, он сейчас не в лучшей форме Португальца меняют во втором матче подряд.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине объяснил, почему заменил португальца Криштиану Роналду.

34-летний португалец провел на поле 55 минут, после чего был заменен на аргентинца Пауло Дибалу, который в итоге и забил единственный гол. При этом Роналду не доиграл второй матч подряд: ранее Сарри заменил его в игре Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) в Москве.

«На протяжении последнего месяца он испытывает небольшие проблемы с коленом, – приводит Football Italia слова Сарри. – Он получил удар на тренировке и повредил связки. Когда он много тренируется и играет, он получает чрезмерную нагрузку, что сказывается на мышцах голени и бедра.

Все это влияет на его игру, сейчас он не в лучшей форме. Все игроки, которые стараются максимально проявить себя, будут хотя бы пять минут злиться, когда их меняют. Но тренер был бы больше обеспокоен, если бы игрок не выглядел расстроенным».

Отметим, что после замены Роналду не подошел к Сарри, а сразу отправился в раздевалку.