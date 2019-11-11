«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева - Советский спорт
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11 ноября 2019 12:33ФутболЛипкин Антон

«Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева

Сумма отступных за форварда «Крыльев Советов» составляет 150 миллионов рублей.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев интересен московским «Динамо» и «Локомотиву», сообщает «БИЗНЕС Online».

Бело-голубые хотели приобрести 22-летнего российского нападающего еще летом, тогда как красно-зеленые стали рассматривать его кандидатуру осенью.

При этом главный тренер вице-чемпионов России Юрий Семин больше склоняется к другому нападающему – Николая Комличенко из «Млады-Болеслав», однако руководство клуба лоббирует вариант с Соболевым.

Контракт форварда с «Крыльями Советов» рассчитан до декабря 2021 года. А сумма отступных за игрока составляет 150 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Соболев забил десять голов и сделал три результативные передачи в 16 матчах премьер-лиги.

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