«Сиэтл» стал чемпионом MLS, победив в финале «Торонто» «Саундерс» выиграли чемпионат спустя три года.

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«Сиэтл Саундерс» победил «Торонто» (3:1) в финале плей-офф MLS и стал двукратным чемпионом лиги.

Голы у «Саундерс» забили голландец Келвин Лердам, испанец Виктор Родригес и перуанец Рауль Руидиас. Единственный мяч «Торонто» на счету американца Джози Алтидора.

Отметим, что в первый раз «Сиэтл» выиграл MLS в 2016 году. В нынешнем сезоне команда под руководством американца Брайана Шметцера вышла в плей-офф со второго места в Западной конференции и на пути к финалу выбила из борьбы «Миннесоту Юнайтед» (2:1), «Реал Солт Лейк» (2:0) и «Лос-Анджелес» (3:1).

MLS

Плей-офф

Финал

«Сиэтл» – «Торонто» – 3:1 (0:0)

Голы: Лердам, 57. Родригес, 76. Руидиас, 90 – Алтидор, 90+3.