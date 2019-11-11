Голубев признан лучшим игроком ФНЛ в октябре - Советский спорт
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11 ноября 2019 13:22ФутболЛипкин Антон

Голубев признан лучшим игроком ФНЛ в октябре

Голкипер «Нефтехимика» провел три матча «на ноль».

ФНЛ признала голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева лучшим игроком октября, сообщает официальный сайт лиги.

В пяти матчах месяца 26-летний вратарь трижды сыграл «на ноль», а в еще одно матче пропустил единственный гол с пенальти. Его сухая серия составила 453 минуты. После 22 туров Голубев делит первое место по матчам «на ноль» (десять) с Денисом Вавилиным из «Томи».

Второе место занял форвард «Чертаново» Владислав Сарвели, забивший три гола; третье – форвард «Ротора» Анзор Саная, на счету которого два победных мяча.

В голосовании болельщиков победил голкипер «Армавира» Максим Матюша, набравший 43,5 процента голосов.

Напомним, «Торпедо» продолжает лидировать в ФНЛ, опережая на пять очков «Химки» и на шесть – «Ротор».

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