Александр Бубнов: До зимней паузы «Зенит» может еще увеличить отрыв «Зенит» опережает «Локомотив» на пять очков.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0) и высказался о лидерстве действующих чемпионов России.

«Можно заметить, что «Зениту» с каждым разом все труднее взламывать оборону соперника, потому что идет ротация в средней линии и в защите, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Но после ничьей «Локомотива» и «Краснодара» петербуржцы еще больше оторвались в турнирной таблице.

Плюс у «Локо» и «Краснодара» впереди тяжелые игры. Так что, думаю, «Зенит» не только удержит преимущество до зимнего перерыва, но и может его увеличить».

Напомним, единственный гол «Зенита» в Туле забил иранец Сердар Азмун. Чемпионы России оторвались от «Локомотива» на пять очков и до зимней паузы сыграют в гостях с «Рубином» (23 ноября), а также дома со «Спартаком» (1 декабря) и «Динамо» (6 декабря).