Станислав Черчесов: Проверили Баринова и убедились, что он нам не поможет - Советский спорт
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11 ноября 2019 14:08ФутболЛипкин Антон

Станислав Черчесов: Проверили Баринова и убедились, что он нам не поможет

Ахметов заменил Баринова в сборной России.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил вызов в национальную команду полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова вместо Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Мы сами его (Баринова) проверили и убедились, что в ближайших двух матчах сборной он нам не поможет, – приводит Sport24.ru слова Черчесова. – В прошлый раз мы (Далера) Кузяева вызвали, потому что знали, что он ко второй игре подойдет. У Баринова другой случай, оставили его в клубе и вызвали Ахметова».

Напомним, в понедельник сборная России начала в Сочи подготовку к матчам с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

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