Александр Егоров: РФС дало время на исправление ситуации с судьями до конца года

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что ему поставили задачу исправить ситуацию с работой арбитров.
«Руководство РФС сказало, что нам дали время на исправление ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Егорова. – Мы работаем, надеюсь, у нас всё получится. Время есть до конца календарного года».
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы выражали недоверие Егорову в связи с большим количеством ошибок арбитров в нынешнем сезоне.
Отметим, что Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в апреле 2018 года, сменив на этом посту Андрея Будогосского.
До конца 2019 года в премьер-лиге пройдут еще три тура.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Черчесов, Яшин, Дзюба и другие. Анонс свежего «ССФ» Очередной номер самого читаемого спортивного журнала страны «Советский спорт – Футбол» вышел в свет. 11.11.2019 14:30 Футбол Куда Кузнецова унесет его «птичка»? Победа над «Вегасом» стала для «Вашингтона» шестой кряду «Столичные» упрочили лидерство в чемпионате, опережая «Айлендерс» и «Бостон» на 4 очка. Открыл счет Евгений Кузнецов и впервые после дисквалификации сделал фамильную «птичку». 10.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий Первая победа Кудашова. Сборная России одолела шведов Наши сделали выводы из обидного поражения от финнов на Кубке Карьяла и выиграли у «Тре Крунур». Пусть и с приключениями, по буллитам 5:4, трижды ведя в две шайбы. Эта победа стала первой для Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной. 09.11.2019 17:15 Хоккей Домрачев Владислав