Александр Егоров: РФС дало время на исправление ситуации с судьями до конца года Егоров возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с апреля 2018 года.

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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что ему поставили задачу исправить ситуацию с работой арбитров.

«Руководство РФС сказало, что нам дали время на исправление ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Егорова. – Мы работаем, надеюсь, у нас всё получится. Время есть до конца календарного года».

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы выражали недоверие Егорову в связи с большим количеством ошибок арбитров в нынешнем сезоне.

Отметим, что Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в апреле 2018 года, сменив на этом посту Андрея Будогосского.

До конца 2019 года в премьер-лиге пройдут еще три тура.