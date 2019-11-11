Три игрока «Зенита» вошли в сборную тура по версии InStat - Советский спорт
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11 ноября 2019 15:05ФутболЛипкин Антон

Три игрока «Зенита» вошли в сборную тура по версии InStat

В сборную тура вошли игроки семи клубов.

РПЛ опубликовала сборную, составленную из лучших игроков 16-го тура чемпионата по версии компании InStat.

Самое большое представительство у «Зенита» (три игрока), который победил «Арсенал» (1:0) в Туле благодаря голу форварда Сердара Азмуна. Всего в сборной представлены семь клубов.

Лучшие игроки 15-го тура по версии InStat index:

голкипер: Антон Шунин («Динамо»);
защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Филип Уремович («Рубин»), Кристиан Рамирес («Краснодар»);
полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Константин Кучаев (ЦСКА), Максимилиан Филипп («Динамо»);
форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Маркус Берг («Краснодар»).

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