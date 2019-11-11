Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 ноября 2019 15:26ФутболЛипкин Антон

Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии

Три полузащитника вернулись в расположение своих клубов.

Полузащитники Доменико Берарди («Сассуоло»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен») и Леонардо Спинаццола («Рома») из-за повреждений не сыграют за сборную Италии в ближайшую международную паузу, сообщает Football Italia.

Все трое уже покинули расположение национальной команды на базе в Коверчиано. В этой связи главный тренер «скуадры адзурри» Роберто Манчини принял решение вызвать в сборную 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

Таким образом, к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной и Арменией будут готовиться 27 игроков.

Напомним, Италия, победившая во всех восьми предыдущих матчах квалификации, уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Сборная Италии Италия сыграет 15 ноября с Боснией и Герцеговиной в Зенице и 18 ноября с Арменией в Палермо.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную
Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара». 10.11.2019 23:10 Футбол Мощенко Захар
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Валентин Писеев: Уверен, что Щербакова, Трусова и Косторная еще прибавят Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь Елена Радионова: Судьи стали более строже судить, потому что таковы правила
Ничья в пользу футбола. «Локомотив» и «Краснодар» показали, что еще рано короновать «Зенит» Железнодорожники и «быки» показали качественный футбол в Черкизово, закономерно не выявив победителя в очном противостоянии и намекнув лидеру РПЛ, что легкой жизни у него во втором круге не предвидится. 10.11.2019 21:10 Футбол Мощенко Захар
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Новости
15:44 Формула-1 Нико Хюлькенберг: Когда многих пилотов увольняли, я по-прежнему был востребован
15:26 Футбол Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии
15:16 Баскетбол Клайберн перенес операцию
15:05 Футбол Три игрока «Зенита» вошли в сборную тура по версии InStat
14:28 Фигурное катание Валентин Писеев: Уверен, что Щербакова, Трусова и Косторная еще прибавят
14:16 Футбол Александр Егоров: РФС дало время на исправление ситуации с судьями до конца года
14:08 Футбол Станислав Черчесов: Проверили Баринова и убедились, что он нам не поможет
14:02 Футбол Александр Егоров: В столкновении Ари и Крыховяка нет ни одного критерия на удаление
13:52 Футбол Александр Бубнов: «Краснодар» был эмоционально лучше, чем «Локомотив»
13:43 Футбол Сборная Италии представила новую форму (фото)
13:29 Футбол Александр Бубнов: До зимней паузы «Зенит» может еще увеличить отрыв
13:22 Футбол Голубев признан лучшим игроком ФНЛ в октябре
13:14 Футбол Глушаков подал на бывшую жену иск о защите чести и достоинства
13:04 Футбол Маурицио Сарри: Мне понравился настрой «Ювентуса», но мы сделали слишком много ошибок
12:57 Теннис Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР
12:54 Футбол «Сиэтл» стал чемпионом MLS, победив в финале «Торонто»
12:41 Футбол Эрик Варданян: Меня хотел «Локомотив», а после дисквалификации остался только вариант с «Сочи»
12:33 Футбол «Динамо» и «Локомотив» претендуют на Соболева
12:24 Футбол Маурицио Сарри: У Роналду повреждены связки, он сейчас не в лучшей форме
12:10 Футбол Фабио Капелло: Роналду поступил некрасиво, я бы поговорил с ним
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array