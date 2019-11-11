Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии Три полузащитника вернулись в расположение своих клубов.

Полузащитники Доменико Берарди («Сассуоло»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен») и Леонардо Спинаццола («Рома») из-за повреждений не сыграют за сборную Италии в ближайшую международную паузу, сообщает Football Italia.

Все трое уже покинули расположение национальной команды на базе в Коверчиано. В этой связи главный тренер «скуадры адзурри» Роберто Манчини принял решение вызвать в сборную 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

Таким образом, к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной и Арменией будут готовиться 27 игроков.

Напомним, Италия, победившая во всех восьми предыдущих матчах квалификации, уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.

Сборная Италии Италия сыграет 15 ноября с Боснией и Герцеговиной в Зенице и 18 ноября с Арменией в Палермо.