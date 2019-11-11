Берарди, Верратти и Спинаццола не помогут сборной Италии

Полузащитники Доменико Берарди («Сассуоло»), Марко Верратти («Пари Сен-Жермен») и Леонардо Спинаццола («Рома») из-за повреждений не сыграют за сборную Италии в ближайшую международную паузу, сообщает Football Italia.
Все трое уже покинули расположение национальной команды на базе в Коверчиано. В этой связи главный тренер «скуадры адзурри» Роберто Манчини принял решение вызвать в сборную 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.
Таким образом, к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной и Арменией будут готовиться 27 игроков.
Напомним, Италия, победившая во всех восьми предыдущих матчах квалификации, уже обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.
Сборная Италии Италия сыграет 15 ноября с Боснией и Герцеговиной в Зенице и 18 ноября с Арменией в Палермо.
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара». 10.11.2019 23:10 Футбол Мощенко Захар Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Ничья в пользу футбола. «Локомотив» и «Краснодар» показали, что еще рано короновать «Зенит» Железнодорожники и «быки» показали качественный футбол в Черкизово, закономерно не выявив победителя в очном противостоянии и намекнув лидеру РПЛ, что легкой жизни у него во втором круге не предвидится. 10.11.2019 21:10 Футбол Мощенко Захар Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав