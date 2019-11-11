Пауло Дибала: Никто не ждал, что я забью правой ногой Аргентинец принес «Ювентусу» победу над «Миланом».

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о победе и своем голе в матче 12-го тура серии A с «Миланом» (1:0) на «Альянц Стэдиум» в Турине.

25-летний аргентинец вышел на замену на 55-й минуте вместо португальца Криштиану Роналду, а на 77-й – забил победный гол.

«Думаю, для всех было важно победить, независимо от того, кто забьет, – приводит Football Italia слова Дибалы. – Это была наша не лучшая игра, но нам нужно было побеждать любыми средствами ради нашей главной цели – завоевания скудетто.

«Милан» начал сезон неудачно, но он остается «Миланом». Это великолепная команда с классными игроками, которые способны создать проблемы, и (Войцех) Щесны здорово сработал.

Никто не ждал, что я забью правой ногой. Но туда прилетел мяч, и мне пришлось бить правой».

Отметим, что Дибала забил свой третий гол в чемпионате и пятый – в сезоне. После международной паузы 23 ноября «Ювентус» сыграет в гостях с «Аталантой».