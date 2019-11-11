СМИ: Эмери будет уволен, если не исправит положение «Арсенала за шесть матчей Об этом сообщает Evening Standard.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может покинуть свой пост. Согласно источнику, он встретился с руководством клуба и обсудил текущее положение дел.

Отмечается, что боссы «пушкарей» дали специалисту шесть матчей для исправления ситуации. При этом сообщается, что между наставником и руководством сохраняются хорошие отношения.

Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года. В минувшем сезоне он вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы. На данный момент его команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, набрав 17 очков.