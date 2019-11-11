Суперкубок Испании. Полуфинал. Результаты жеребьевки В прошлом году этот трофей выиграли футболисты «Барселоны».

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Мадридский «Реал» поспорит с победителем Кубка Испании – «Валенсией» за выход в финал Суперкубка страны. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

В другой паре сыграют «Барселона» и «Атлетико».

Напомним, матчи пройдут в Саудовской Аравии с 8 по 12 января 2020 года.