Источник: «Наполи» может уволить Анчелотти - Советский спорт
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11 ноября 2019 19:57ФутболГичунцев Артур

Источник: «Наполи» может уволить Анчелотти

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

Руководство «Наполи» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Карло Анчелотти.

Согласно источнику, клуб расстанется со специалистом, если его подопечные проиграют «Милану» (13-й тур серии А) и «Ливерпулю» (5-й тур группового этапа Лиги чемпионов).

Отмечается, что уход Анчелотти, а также его помощников, обойдется «Наполи» в 7 млн евро. При этом сообщается, что место наставника может занять итальянец Дженнаро Гаттузо, выступавший под его руководством в «Милане».

На данный момент «Наполи» занимает 7-е место в таблице чемпионата Италии.

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