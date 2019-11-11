«Первый канал» в прямом эфире покажет матч сборных России и Сан-Марино Встреча состоится в Серравалле.

19 ноября футболисты сборной России сыграют в гостях с командой Сан-Марино. Матч группового этапа Евро-2020 пройдет на стадионе «Олимпико» и стартует в 22.45 мск.

Как сообщает пресс-служба «Первого канала», этот поединок будет показан в прямом эфире.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова, набрав 21 очко, досрочно вышли на турнир. У Сан-Марино по итогам восьми матчей – ни одного балла. Команда занимает последнее, 6-е место в таблице группы I.