Леонид Федун – о работе Тедеско: Пока никаких побед нет На данный момент команда занимает 6-е место в таблице РПЛ.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил работу нового главного тренера команды Доменико Тедеско, который возглавил клуб в середине октября.

«Пока никаких побед нет. Победы – это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока все продолжаем.

Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет», – цитирует функционера «Комсомольская правда».

Напомним, Тедеско сменил у руля команды российского специалиста Олега Кононова.

Ранее он тренировал немецкий «Шальке», с которым становился серебряным призером бундеслиги.