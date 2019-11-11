«Ювентус» – «Милан». Туринский клуб не будет наказывать Роналду

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал санкций со стороны руководства за свое поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0).
Напомним, в той игре португалец был заменен на 55-й минуте. Он не стал подходить к главному тренеру, а ушел в раздевалку.
По слухам, 34-летний форвард был крайне недоволен решением Маурицио Сарри и назвал итальянца «сукиным сыном». При этом он покинул стадион до окончания встречи.
Добавим, что в прошлом сезоне Роналду был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. Он был куплен у «Реала» за 125 млн евро и подписал контракт с зарплатой в 30 млн евро за сезон.
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