«Ювентус» – «Милан». Туринский клуб не будет наказывать Роналду - Советский спорт
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11 ноября 2019 23:33ФутболГичунцев Артур

«Ювентус» – «Милан». Туринский клуб не будет наказывать Роналду

Об этом сообщает Calciomercato.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал санкций со стороны руководства за свое поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0).

Напомним, в той игре португалец был заменен на 55-й минуте. Он не стал подходить к главному тренеру, а ушел в раздевалку.

По слухам, 34-летний форвард был крайне недоволен решением Маурицио Сарри и назвал итальянца «сукиным сыном». При этом он покинул стадион до окончания встречи.

Добавим, что в прошлом сезоне Роналду был признан лучшим футболистом чемпионата Италии. Он был куплен у «Реала» за 125 млн евро и подписал контракт с зарплатой в 30 млн евро за сезон.

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