Роман Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше

Экс-полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался об игре бывшей команды под руководством Доменико Тедеско, который подписал контракт в середине октября.
«Прогресс «Спартака» при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура? Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали. Не скажу, что «Спартак» прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается. Последние два матча «Спартак» достаточно неплохо провел», – цитирует Широкова «Матч ТВ».
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