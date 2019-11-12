Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 00:39Футбол

Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть

На данный момент «красные дьяволы» занимают 1-е место в рейтинге ФИФА.

Хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями от поединка с командой Бельгии в рамках отбора не Евро-2020.

«Состояние отличное, настроение – тоже. В понедельник была только восстановительная тренировка – начинаем работать, готовиться. Все хорошо. Все готовы играть. Все хотят.

Когда приезжаешь в сборную, переключаешься сразу, автоматически. Мысли о клубных делах сами собой уходят на второй план», – цитирует игрока официальный сайт РФС.

Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20.00 мск.

Добавим, что обе команды досрочно вышли на Евро-2020.

Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно Брат Нурмагомедова: Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине Отец Хабиба – о турнире UFC в Москве: Вечер был точно не российским
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкость Наш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре
Алексей Кудашов: Кто-то понравился, кто-то выпадал – уже есть ответы по некоторым игрокам Главный тренер сборной России – о выступлении команды на Кубке Карьяла. 10.11.2019 18:00 Хоккей Кузютина Елена
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Чалов, Обляков или Первушин: кто стал главным героем 16-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
00:39 Футбол Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть
00:18 ММА Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно
23:52 Футбол Роман Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше
23:33 Футбол «Ювентус» – «Милан». Туринский клуб не будет наказывать Роналду
23:20 Хоккей Кросби пропустит матч с «Рейнджерс»
22:44 Футбол Леонид Федун – о работе Тедеско: Пока никаких побед нет
22:17 Баскетбол «Химки» одержали 7-ю победу кряду, обыграв «Парму»
22:02 Футбол «Первый канал» в прямом эфире покажет матч сборных России и Сан-Марино
21:34 ММА Брат Нурмагомедова: Никаких оправданий, я проиграл бой по своей вине
21:05 Хоккей Канарейкин – о выступлении россиян на Кубке Карьяла: Надо мыслить позитивно
20:49 Футбол Федор Чалов – об ошибках Вилкова: Такого не должно быть
20:25 Хоккей НХЛ назвала трех звезд прошедшей недели
19:57 Футбол Источник: «Наполи» может уволить Анчелотти
19:32 Футбол Суперкубок Испании. Полуфинал. Результаты жеребьевки
19:17 Теннис Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР
19:06 Футбол СМИ: Эмери будет уволен, если не исправит положение «Арсенала за шесть матчей
18:39 Футбол Павел Колобков – о проблемах с визами США: Это нарушение гарантий, которая дает принимающая сторона
18:28 Хоккей Дэйв Типпетт – о хет-трике Макдэвида: Вот, что происходит, если забрать у него четыре минуты на льду
17:58 Футбол Станислав Черчесов: Нам надо оценить свои возможности перед матчем с Бельгией
17:50 Футбол Далер Кузяев: Россия покажет атакующий футбол с Бельгией
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array