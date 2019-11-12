Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть На данный момент «красные дьяволы» занимают 1-е место в рейтинге ФИФА.

Хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями от поединка с командой Бельгии в рамках отбора не Евро-2020.

«Состояние отличное, настроение – тоже. В понедельник была только восстановительная тренировка – начинаем работать, готовиться. Все хорошо. Все готовы играть. Все хотят.

Когда приезжаешь в сборную, переключаешься сразу, автоматически. Мысли о клубных делах сами собой уходят на второй план», – цитирует игрока официальный сайт РФС.

Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20.00 мск.

Добавим, что обе команды досрочно вышли на Евро-2020.