Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть

Хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями от поединка с командой Бельгии в рамках отбора не Евро-2020.
«Состояние отличное, настроение – тоже. В понедельник была только восстановительная тренировка – начинаем работать, готовиться. Все хорошо. Все готовы играть. Все хотят.
Когда приезжаешь в сборную, переключаешься сразу, автоматически. Мысли о клубных делах сами собой уходят на второй план», – цитирует игрока официальный сайт РФС.
Напомним, матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге и стартует в 20.00 мск.
Добавим, что обе команды досрочно вышли на Евро-2020.
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