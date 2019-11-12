Андрей Червиченко: В этом состоянии шестое место – потолок для «Спартака»

- В этом состоянии шестое место - потолок для «Спартака» и даже подарок судьбы. Команда хоть и берет очки, но их победы не радуют. В каких-то матчах повезло, где-то судьи помогли, а игры как не было, так и нет. Во многом определяющими будут ближайшие три тура до зимней паузы, - цитируют Червиченко «Известия».
Напомним, Тедеско был назначен на пост главного тренера «Спартака» 14 октября. Контракт специалиста с московским клубом рассчитан до 2021 года.
После 16 туров в российской премьер-лиге «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата России красно-белые 24 ноября в гостях сыграют против «Урала».
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