Войцех Щесны: Думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 ноября 2019 10:42Футбол

Войцех Щесны: Думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал реакцию своего партнера по команде Криштиану Роналду на замену в матче чемпионата Италии с «Миланом» (1:0).

- Я думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле. Он вернется в лучшем физическом состоянии и, как всегда делал, сделает разницу в решающей фазе сезона, - приводит слова Щенсны издание Tuttosport.

Напомним, что Роналду был заменен на 55-й минуте встречи. Недовольный этой заменой, португалец отказался пожать руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и покинул стадион до окончания основного времени матча с «Миланом».

Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Анна Щербакова – о группе Тутберидзе: Смотришь, как прыгают другие, и это не кажется таким трудным Валентин Писеев: Уверен, что Щербакова, Трусова и Косторная еще прибавят Брайан Орсер: Медведева сейчас в лучшей форме за всю жизнь
Ждем Овечкина и Гусева в Пекине. Они поведут сборную к олимпийскому золоту Сборная России оставила двойственное впечатление на Кубке «Карьяла». Впрочем, руководство ее штаба заявило, что идет просмотр кандидатов с прицелом на олимпийский Пекин. Поэтому не надо впадать в панику из-за нашего третьего места в Хельсинки. «Советский спорт» попытался предположить, на кого сможет рассчитывать сборная через два с небольшим года на Играх-2022, а также в декабре на Кубке Первого канала. 12.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового турнира АТР Роджер Федерер: У меня нет чувства, что меня переиграли
Михаил Галактионов: Поздравили Чалова с голом за ЦСКА. Ждем, что его прорвет в сборной Главный тренер молодежной сборной России рассказал о подготовке к матчам отборочного раунда чемпионата Европы с Латвией и Сербией. 11.11.2019 14:15 Футбол Григорьевская Юлия
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Новости
11:00 Хоккей Тодд Рирден: Сегодня «Вашингтону» повезло набрать одно очко
10:42 Футбол Войцех Щесны: Думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле
10:29 Футбол Андрей Червиченко: В этом состоянии шестое место – потолок для «Спартака»
10:14 Хоккей Джаред Макканн: Кросби невозможно заменить
09:54 Футбол Черчесов уговаривает Акинфеева вернуться в сборную
09:41 Хоккей Кросби не сыграет в матче с «Рейнджерс»
09:27 Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Зубова
09:15 Хоккей Валерий Брагин: Сборной России нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве
08:57 Хоккей Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ
08:40 Хоккей Две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Оттаву»
08:25 Хоккей Две шайбы Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Аризоной»
08:06 Хоккей Молодежная сборная России по буллитам обыграла сборную юниорской лиги Онтарио
01:51 Хоккей Дон Черри потерял работу. Его высказывание в адрес иммигрантов посчитали расизмом
01:32 Баскетбол Куртинайтис – после 7-й победы кряду: «Химки» были несобранными
01:17 Олимпиада Глава WADA уверен в виновности России
00:58 Теннис Итоговый турнир АТР. Зверев обыграл Надаля
00:39 Футбол Рифат Жемалетдинов – о матче с Бельгией: Все хотят сыграть
00:18 ММА Вице-президент UFC – о бое Нурмагомедова в России: Это возможно
23:52 Футбол Роман Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array