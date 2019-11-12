Войцех Щесны: Думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал реакцию своего партнера по команде Криштиану Роналду на замену в матче чемпионата Италии с «Миланом» (1:0).

- Я думаю, что для чемпиона нормально разозлиться, когда он покидает поле. Он вернется в лучшем физическом состоянии и, как всегда делал, сделает разницу в решающей фазе сезона, - приводит слова Щенсны издание Tuttosport.

Напомним, что Роналду был заменен на 55-й минуте встречи. Недовольный этой заменой, португалец отказался пожать руку главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри и покинул стадион до окончания основного времени матча с «Миланом».